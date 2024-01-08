Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8-10 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 8 січня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. Магнітосфера залишатиметься на цьому ж рівні і наступні два дні – 9 та 10 січня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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