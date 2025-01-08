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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9-11 січня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 9-11 січня

Прогноз магнітних бур на 9, 10, 11 січня / Фото: www.credits

Найближчим часом не очікується високої сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-11 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від четверга до суботи, 9-11 січня, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних бур.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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