Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 1-2 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-2 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Буря, що почалася в п'ятницю, зберігатиме свою силу і в суботу, 1 березня, її К-індекс становитиме 5 (червоний рівень), і вона здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У неділю, 2 березня, буря вщухне – до К-індексу 3 (зелений рівень), і очікується стабілізація геомагнітної обстановки.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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