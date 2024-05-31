Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 1-2 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-2 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 1 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає потужній геомагнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. Проте очікується, що у неділю, 2 червня, її потужність знизиться.

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