Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 10-11 серпня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10-11 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 10 серпня, і в неділю, 11 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень) – а це сильна магнітна буря, здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. Проте вже у другу половину неділі вона почне вщухати.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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