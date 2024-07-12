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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 13-14 липня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 13-14 липня

Прогноз магнітних бур на 13 та 14 липня / Фото: Credits

Вихідними очікується висока сонячна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-14 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

В суботу, 13 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, яка зберігатиметься і в неділю, 14 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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