Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 13-14 січня

Найближчі два дні не очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-14 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В суботу, 13 січня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. У неділю, 14 січня, магнітосфера залишатиметься на тому ж рівні, сплесків сонячної активності не очікується.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
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