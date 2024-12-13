Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 14-15 грудня

Вихідними не очікується магнітних бур.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-15 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 14 грудня, магнітосфера буде в нормі, магнітних бур не очікується. У неділю, 15 грудня, очікуються невеликі магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), які не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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