Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 15-16 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-16 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 15 лютого, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень) – це відчутні магнітні хвилювання, які зберігатимуть свою потужність і в неділю, 16 лютого.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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