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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 17-18 лютого

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 17-18 лютого

Прогноз магнітних бур на 17 та 18 лютого / Фото: Credits

У вихідні не очікується підвищення сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-18 лютого 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 17 лютого, очікується геомагнітна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній обстановці. У неділю, 18 лютого, також не очікується підвищення сонячної активності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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