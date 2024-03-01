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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 2-3 березня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 2-3 березня

Прогноз магнітних бур на 2 та 3 березня / Фото: Credits

У вихідні очікуються сильні магнітні бурі.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-3 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 2 березня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. Вона зберігатиме свою потужність і в неділю, 3 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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