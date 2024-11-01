Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 2-3 листопада

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 2-3 листопада

Прогноз магнітних бур на 2 та 3 листопада / Фото: www.credits

Вихідними очікується незначне підвищення сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-3 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 2 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері, без магнітних бур. Проте вже в неділю, 3 листопада, очікується підвищення до К-індексу 4 (жовтий рівень) – невеликої магнітної бурі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Читайте також:

Магнітні бурі – міф чи реальність? ТСН зібрала думки науковців та медиків!

Магнітні бурі – міф чи реальність? ТСН зібрала думки науковців та медиків!

Повʼязані теми:

Наступна публікація