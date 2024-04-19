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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 20-21 квітня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 20-21 квітня

Прогноз магнітних бур на вихідні — 20 та 21 квітня / Фото: Credits

У вихідні очікується підвищення геомагнітної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-21 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 20 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірному магнітному хвилюванню, не здатному впливати на самопочуття людей. А в неділю, 21 квітня, очікується підвищення активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) – сильна магнітна буря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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