Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 20-21 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-14 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 20 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликим геомагнітним хвилюванням, які в неділю, 21 липня, переростуть у магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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