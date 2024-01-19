Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 20-21 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-21 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники оновлюють свої дані кожні три години.

Буря, що почалася в п'ятницю, 19 січня, в суботу, 20 січня, вщухне і геомагнітна активність буде на рівні К-індексу 3 (зелений рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. У неділю, 21 січня, магнітосфера залишатиметься на тому ж рівні, сплесків сонячної активності не очікується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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