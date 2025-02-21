Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 22-23 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22-23 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 22 та 23 лютого, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних бур та хвилювань.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Читайте також: