Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 23-24 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23-24 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У вихідні, 23 та 24 березня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття людей.

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