Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 25-26 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-26 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 25 січня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, яка вже в неділю, 26 січня, ослабне до К-індексу 4 (жовтий рівень), але залишатиметься відчутною.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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