Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 26-27 жовтня

У вихідні очікуються зміни сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26-27 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 26 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі. Проте вже в неділю, 27 жовтня, вона вщухне до невеликих магнітних хвилювань.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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