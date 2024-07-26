Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 27-28 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27-28 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 27 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей – вона вируватиме в першій половині дня. А в неділю, 28 липня, її активність знизиться до жовтого рівня з К-індексом 4, але все одно залишатиметься відчутною.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Читайте також: