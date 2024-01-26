Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 27-28 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27-28 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники оновлюють свої дані що три години.

В суботу, 27 січня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. У неділю, 28 січня, активність трохи спаде – до К-індексу 4 (жовтий рівень), але однаково буря залишатиметься доволі сильною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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