Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 28-29 грудня

Вихідними не очікується сильних магнітних бур.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28-29 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 28 грудня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей. У неділю, 29 грудня, магнітосфера буде в нормі, магнітних бур не очікується.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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