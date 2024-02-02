Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 3-4 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-4 лютого 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Період сильних магнітних бур, що почався ще 22 січня, нарешті наближається до кінця. 3 лютого очікується геомагнітна активність з К-індексом 3 (зелений рівень) – помірно магнітне хвилювання, що відповідає слабкій магнітній бурі, проте вже 4 лютого магнітосфера буде в нормі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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