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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 3-4 серпня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 3-4 серпня

Прогноз магнітних бур на 3 та 4 серпня / Фото: Credits

Вихідними очікується підвищена сонячна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-4 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Магнітна буря, що вирувала весь останній тиждень, не здає свої позиції. У суботу, 3 серпня, та в неділю, 4 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень) – сильна магнітна буря, здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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