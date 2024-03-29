Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30-31 березня

На нас чекають вихідні із помірною сонячною активністю.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30-31 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У вихідні, 30 та 31 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (червоний рівень), що відповідає помірному магнітному хвилюванню, не здатному впливати на самопочуття людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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