Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30 листопада та 1 грудня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30 листопада та 1 грудня

Прогноз магнітних бур на 30 листопада та 1 грудня / Фото: www.credits

Вихідними очікується зниження сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 листопада та 1 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Буря, яка вирувала в п'ятницю, нарешті трохи вщухне в суботу, 30 листопада, і очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень) – несильна буря, яка не здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. До неділі, 1 грудня, магнітосфера прийде до норми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Читайте також:

Понад 12 годин без світла! В "Укренерго" повідомили про нові графіки відключень електроенергії

Понад 12 годин без світла! В "Укренерго" повідомили про нові графіки відключень електроенергії

Повʼязані теми:

Наступна публікація