Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 30 листопада та 1 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 листопада та 1 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Буря, яка вирувала в п'ятницю, нарешті трохи вщухне в суботу, 30 листопада, і очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень) – несильна буря, яка не здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. До неділі, 1 грудня, магнітосфера прийде до норми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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