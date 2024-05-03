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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4-5 травня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 4-5 травня

Прогноз магнітних бур на 4 та 5 травня / Фото: www.credits

У вихідні очікується висока геомагнітна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-5 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 4 травня, та неділю, 5 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильному магнітному хвилюванню, здатному впливати на самопочуття людей.

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