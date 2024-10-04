Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 5-6 жовтня

Вихідними очікуються сильні магнітні бурі.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-6 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 5 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, яка зберігатиме свою силу і в неділю, 6 жовтня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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