Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 квітня

У вихідні не очікується сильних сплесків сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-7 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У вихідні, 6 та 7 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірному магнітному хвилюванню, не здатному впливати на самопочуття людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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