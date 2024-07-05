Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 липня

У вихідні очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-7 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Після потужного геомагнітного шторму, що вирував у п'ятницю, 5 липня, у суботу та неділю, 6 та 7 липня, також очікується висока сонячна активність.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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