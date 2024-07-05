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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 липня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 6-7 липня

Фото: www.credits

У вихідні очікується висока сонячна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6-7 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Після потужного геомагнітного шторму, що вирував у п'ятницю, 5 липня, у суботу та неділю, 6 та 7 липня, також очікується висока сонячна активність.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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