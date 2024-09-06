Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 7-8 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7-8 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 7-8 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає магнітосфері з невеликими магнітними хвилюваннями, не здатними впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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