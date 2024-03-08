Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9-10 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9-10 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності, К-індексу, від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 9 березня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі. Але вже в неділю, 10 березня, сила бурі впаде до К-індексу 3 (зелений рівень) – помірного геомагнітного впливу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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