Магнітні бурі, прогноз на вихідні: чого очікувати від сонячної активності 9 та 10 грудня

Завтра очікується буря червоного рівня, яка вже вщухне до неділі.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на вихідні 9-10 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 9 грудня, очікується досить сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей. Але вже в неділю, 10 грудня, її потужність знизиться до зеленого рівня з індексом 3 і магнітосфера прийде до норми.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
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