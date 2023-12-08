Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магнітні бурі, прогноз на вихідні: чого очікувати від сонячної активності 9 та 10 грудня

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
Перегляди
142
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Магнітні бурі, прогноз на вихідні: чого очікувати від сонячної активності 9 та 10 грудня

Чого очікувати від сонячної активності 9 та 10 грудня / Фото: Credits

Завтра очікується буря червоного рівня, яка вже вщухне до неділі.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на вихідні 9-10 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 9 грудня, очікується досить сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей. Але вже в неділю, 10 грудня, її потужність знизиться до зеленого рівня з індексом 3 і магнітосфера прийде до норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

Читайте також:

Яка природа магнітних бурь і як вони впливають на людину

Яка природа магнітних бурь і як вони впливають на людину

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
142
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація