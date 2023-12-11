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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 грудня

Автор
Юлія Кудринська
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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 грудня

Прогноз магнітних бур на 11-13 грудня / Фото: Credits

Сьогодні очікується висока геомагнітна активність, яка вже завтра прийде до норми.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 11 грудня, очікується досить сильна магнітна буря з К-індексом 5 – червоний рівень, яка вже 12 та 13 грудня знизиться до індексу 3 – зеленого рівня – і магнітосфера прийде до норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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Дата публікації
Перегляди
402
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