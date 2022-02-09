Магнітотерапія: які хвороби допомагає лікувати магнітне поле

Процедури з використанням магнітного поля допомагають зменшити біль та запалення, знизити набряк та прискорити процес загоєння.

Сучасна медицина використовує все більше інноваційних методів для покращення самопочуття пацієнтів та лікування захворювань різної природи. Одним із методів, які виявляють виражений знеболювальний ефект, є магнітотерапія, тобто лікування магнітним полем. Вплив магнітотерапії зводиться до проникнення через організм низькочастотних магнітних полів, викликаючи зміну біологічних функцій тканин, що призводить до мобілізації регенеративних і імунних процесів. Про лікування магнітним полем розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Що таке магнітотерапія? За яких захворювань допоможе?

Магнітне поле, що використовується у фізіотерапії, є видом енергії, що генерується дією магнітів і спеціальних пристроїв (низькочастотне імпульсне магнітне поле). Завдяки властивостям магнітотерапії цей вид лікування має багато переваг.

Як правило, застосовують магнітне поле частотою не більше 60 Гц, найчастіше воно імпульсне. Зазначені імпульси можуть мати форму прямокутників, трикутників або синусоїдів. Перші застосовуються, коли патологічний процес зачіпає кісткові структури. Трикутники призначені для ділянок суглобових хрящів, зв'язкових та сухожильних елементів. Останні (синусоїди) найкраще працюють у разі дисфункційм'язів та компонентів нервової системи.

Магнітотерапія – фізіотерапевтична процедура, що дуже часто входить до складу реабілітації. Застосовується під час лікування різних видів захворювань суглобів, кісток, остеопорозу, шкірних захворювань, артеріальної гіпертензії, а також жіночих захворювань. Під час впиву на клітини магнітного поля прискорюється процес загоєння тканин. Магнітотерапія також зменшує біль і має протизапальну дію, особливо у разі ревматоїдного артриту.

Показаннями для лікування магнітними полями є:

остеоартроз кінцівок та суглобів хребта;

ревматоїдний артрит;

запалення суглобів та навколосуглобових тканин;

посттравматичні стани та спортивні травми;

рани і опіки, що важко гояться;

порушення периферичного кровообігу;

захворювання скелета (остеопороз);

невралгія трійчастого нерва;

запалення бронхів та приносових пазух;

хвороби малого тазу у жінок;

головні болі;

виразки та трофічні зміни на гомілках.

Додатковою перевагою використання магнітного поля є відсутність необхідності будь-якої підготовки до процедури. Ще один плюс — енергія, що випромінюється під час терапії магнітним полем, проникає через бар'єри у вигляді одягу, пов'язок, металевих імплантатів тощо. З урахуванням показань та правильного підбору імпульсів магнітне поле не шкодить і не викликає побічних ефектів. Проте існують деякі обмеження щодо його використання:

вагітність;

ракові пухлини;

електронні імплантати (наприклад, кардіостимулятори);

інфекційні захворювання у гострій фазі;

менструальна кровотеча;

облітераційний тромбангіїт.

Лікування також можна проводити дітям, а саме використання магнітного поля у реабілітації практично не має побічних ефектів.

Які ефекти очікуються від магнітотерапії

Вплив на тіло магнітним полем допомагає збільшувати здатність клітин використовувати кисень, а також впливати на енергетичні зміни в організмі. Таким чином, можна виділити такі ефекти від магнітотерапії:

покращення кровообігу;

зміцнення імунної системи;

зменшення набряку м'яких тканин;

зниження виразності запального процесу;

зменшення болю;

прискорення загоєння переломів кісток;

поліпшення регенерації м'яких тканин та суглобів;

зниження м'язової напруженості;

регенерація нервової тканини.

Згадані вище ефекти підтверджують широку сферу застосування лікування магнітним полем. Безперечно, така терапія покращує якість життя у разі хронічних захворювань, а також одужання у разі гострого запалення.

Який вигляд має процедура із застосуванням магнітного поля

Магнітотерапія не потребує спеціальної підготовки. Механізм дії магнітного поля дозволяє проводити процедуру в одязі, без необхідності оголювати уражену ділянку.

Перед процедурою фахівець попросить прибрати такі предмети, як мобільні телефони, годинники, слухові апарати та кредитні картки. Маніпуляція зазвичай займає 10-15 хвилин, водночас хворий перебуває у положенні лежачи. Маніпуляція досить комфортна, можна відчути тепло та приємне поколювання у місці впливу магнітним полем.

Побічні ефекти магнітного поля у реабілітації

Після процедури (у вкрай поодиноких випадках) можуть виникати такі побічні ефекти, як тимчасове порушення гостроти зору, безсоння або зниження артеріального тиску. Іноді можуть бути дратівливість, проблеми з концентрацією уваги та періодичне погіршення симптомів основного захворювання.

Зазначимо, що за правильних доз та показань побічні ефекти магнітного поля у реабілітації взагалі не повинні виникати. Тому магнітотерапію потрібно проходити лише у кваліфікованих спеціалістів.

Магнітотерапія та магнітостимуляція – процедури, які часто плутають

І магнітотерапія, і магнітостимуляція є формами фізіотерапії, у яких використовується лікувальний ефект змінного магнітного поля. Вони мають схоже застосування і можуть використовуватися за тих самих захворювань, хоча їхній реабілітаційний ефект може відрізнятися.

Основна відмінність між ними полягає в індукції та частоті використовуваного магнітного поля. За магнітотерапії використовуються більш високі значення індукції та нижчі частоти (1-100 Гц), а за магнітостимуляції – нижчі значення індукції та більш висока частота (навіть до 3000 Гц).

Перший тип лікування має довшу історію — його витоки сягають 1970-х років, а другий метод терапії був розроблений вже в 21 столітті і заснований на набагато більше технологічних запатентованих рішеннях.

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