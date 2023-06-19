Магній, шафран, вітамін D: добавки, які можуть зменшити занепокоєння

Добавки не замінять комплексне лікування тривожних розладів, але є деякі, які добре підтримують тіло під час терапії — незалежно від того, які із них ви оберете.

Якщо ми спостерігаємо серйозні симптоми тривоги, звісно, варто звернутися до лікаря, психолога або іншого фахівця, який допоможе розробити індивідуальний план лікування, включно з можливим використанням харчових добавок.

Які добавки можуть допомогти пацієнту в боротьбі з тривожними розладами, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Що таке тривожні розлади

Тривожні розлади належать до групи невротичних і включають, серед іншого: генералізований тривожний розлад (ГТР), панічний розлад з агорафобією або без неї, соціальний тривожний розлад або специфічні фобії. Лікування часто включає терапію у психіатра або терапевта, які використовують такі методи, як когнітивно-поведінкова терапія або лікарська терапія.

Біологічні добавки та тривожні розлади

Деякі наукові дослідження показують, що дієтичні зміни, зокрема приймання певних вітамінів і мінералів, також можуть бути корисними для людей із тривожними розладами. Серед корисних і найпопулярніших — магній, шафран і вітамін D.

Магній у разі підвищеної тривожності

Магній є важливим мінералом, необхідним для правильного функціонування практично кожної системи людського організму. Згідно з результатами кількох досліджень, він може відігравати важливу роль у полегшенні симптомів тривоги і поганого настрою.

У систематичному огляді 2017 року проаналізовано результати 18 різних досліджень. Дослідники виявили, що добавки магнію можуть поліпшити якість життя людей, схильних до тривожності, але, на жаль, якість доказів, отриманих у той час, була низькою.

У той же час, невелике дослідження, проведене 2016 року, показало, що жінкам, схильним до тривоги, які також відчувають передменструальний синдром, значно допоміг прийом добавок магнію.

Магній можна приймати в таблетках або урізноманітнити раціон харчування, де вже наявний цей мікроелемент — цільнозернові продукти, шпинат, кіноа, мигдаль, кеш'ю, темний шоколад.

Зверніть увагу, що приймання високих доз магнію може спричинити діарею. Починайте приймання магнію з нижчої дози і обов'язково після консультації з лікарем.

Шафран у разі підвищеної тривожності

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Цілющі властивості шафрану відомі в усьому світі протягом століть. Квітка шафрану особливо рекомендується для нервової системи, як засіб від стресу, підвищеної тривожності, занепокоєння і поганого настрою. Усе завдяки його впливу на концентрацію нейротрансмітерів у головному мозку. Сполуки, що містяться в шафрані, взаємодіють з людськими рецепторами NMDA і GABAA — тому екстракт квіток шафрану є дуже хорошим антидепресантом.

Крім іншого, в шафрані міститься кроцин — сполука, яка підтримує психічне здоров'я, підвищуючи рівень серотоніну, дофаміну і норадреналіну. Він працює аналогічно синтетичним антидепресантам, тому допомагає підтримувати емоційний баланс і гарний настрій. Саме тому квітки шафрану часто використовують у виробництві БАДів для поліпшення настрою.

Хоча шафран — розкішна спеція, він може спричиняти безліч побічних ефектів. Насамперед, занадто високі дози не рекомендуються вагітним жінкам, оскільки вони можуть призвести до викидня. Дітям також слід уникати вживання шафрану, оскільки немає досліджень безпечних доз цієї рослини.

Вітамін D3 у разі підвищеної тривожності

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Про вітамін D3 (холекальциферол) написано майже все. Вітамін D відіграє важливу роль у здоров'ї нервів і мозку, а також у регуляції настрою. Дослідження показали зв'язок між рівнем вітаміну D і перебігом депресії.

Дослідження 2017 року показало, що вживання добавок із вітаміном D покращує настрій під час депресії у людей з другим типом діабету.

Ще один експеримент 2020 року за участю 106 осіб із депресією показав, що вживання вітаміну D щодня протягом 6 місяців призводило до значного поліпшення симптомів тривоги порівняно з пацієнтами з контрольної групи.

Але, важливо пам'ятати, що вживання вітаміну D, навіть у невеликих дозах, має бути рекомендовано тільки після проведення аналізу на визначення його концентрації в організмі.

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