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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого чекати від сонячної активності 19-21 червня

Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 19, 20, 21 червня

Прогноз магнітних бур на 19, 20, 21 червня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-21 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 19 червня буде несильне підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) — магнітні хвилювання, які посиляться в п’ятницю, 20 червня, до магнітної бурі з К-індексом 5 (червоний рівень). У суботу, 21 червня, можлива також магнітна буря.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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