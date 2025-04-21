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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого чекати від сонячної активності 21–23 квітня

Найближчим часом очікується висока сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 21, 22, 23 квітня

Прогноз магнітних бур на 21, 22, 23 квітня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21–23 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 21 квітня , очікуються сильні магнітні хвилювання, які надвечір посиляться до магнітної бурі. У вівторок, 22 квітня , та середу, 23 квітня , очікуються сильні магнітні бурі, здатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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