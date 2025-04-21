Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого чекати від сонячної активності 21–23 квітня

Прогноз магнітних бур на 21, 22, 23 квітня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21–23 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 21 квітня , очікуються сильні магнітні хвилювання, які надвечір посиляться до магнітної бурі. У вівторок, 22 квітня , та середу, 23 квітня , очікуються сильні магнітні бурі, здатні впливати на самопочуття людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.