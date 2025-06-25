Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого чекати від сонячної активності 26—28 червня

Прогноз магнітних бур на 26, 27, 28 червня / © Associated Press

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26—28 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 26 червня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей. У п’ятницю, 27 червня, потужність бурі знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) — відчутні магнітні хвилювання. А в суботу, 28 червня, можливо, магнітосфера прийде в норму.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.