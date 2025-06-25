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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого чекати від сонячної активності 26—28 червня
Найближчим часом очікується поміркована висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26—28 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 26 червня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей. У п’ятницю, 27 червня, потужність бурі знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) — відчутні магнітні хвилювання. А в суботу, 28 червня, можливо, магнітосфера прийде в норму.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.