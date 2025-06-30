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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 30 червня — 2 липня

Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 30 червня, 1 липня, 2 липня

Прогноз магнітних бур на 30 червня, 1 липня, 2 липня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 червня—2 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 30 червня, і у вівторок, 1 липня, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних бур та хвилювань. А в середу, 2 липня, буде підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень) — магнітна буря.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
24k
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