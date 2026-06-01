Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок і вівторок, 1 і 2 червня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, геомагнітна обстановка цими днями буде спокійною і стабільною: магнітних бур і відчутних магнітних хвилювань не очікується. Магнітосфера Землі залишиться в межах норми, що створить сприятливі умови для самопочуття більшості людей. Початок тижня пройде без різких сплесків сонячної активності та значних збурень геомагнітного поля.

Однак уже в середу, 3 червня, сонячна активність дещо посилиться. Очікують слабких магнітних хвилювань із К-індексом 3-4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності. Такі коливання вважаються незначними та не здатні істотно вплинути на самопочуття людей. Фахівці зазначають, що подібний рівень активності зазвичай минає практично непомітно навіть для більшості людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

