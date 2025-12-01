Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 грудня

Які магнітні будуть 1, 2, 3 грудня / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 грудня 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок і вівторок, 1 і 2 грудня, очікується низька сонячна активність — відчутних магнітних хвилювань і бур не буде. У середу, 3 грудня, очікуються несильні магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.