Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 січня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 1 січня, очікується підвищення сонячної активності, що спричинить магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), яка здатна впливати на самопочуття людей. У п’ятницю та суботу, 2 і 3 січня, очікуються несильні магнітні хвилювання, невідчутні для людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.