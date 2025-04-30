Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1–3 травня

Прогноз магнітних бур на 1, 2, 3 травня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1–3 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 1 травня, очікується нормальна магнітосфера. Проте вже у п’ятницю, 2 травня, будуть невеликі магнітні хвилювання, які вже до суботи, 3 травня, мають затихнути.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.