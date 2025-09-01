Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 вересня

Прогноз магнітних бур на 1, 2, 3 вересня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У першій половині понеділка, 1 вересня, очікуються магнітні хвилювання, які вже до кінця дня переростуть у магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень). У вівторок, 2 вересня, передбачається магнітний шторм — сила магнітних хвилювань зросте до К-індексу 7 (червоний рівень). У середу, 3 вересня, сонячна активність, можливо, зменшиться, проте все одно залишатиметься відчутною.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.