Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10–12 квітня

Магнітні бурі / © Associated Press

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–12 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки й вплив на людей і техніку.

Від четверга до суботи, 10–12 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей, проте можливе посилення до несильних магнітних бур.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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