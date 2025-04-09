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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10–12 квітня

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Магнітні бурі

Магнітні бурі / © Associated Press

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–12 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки й вплив на людей і техніку.

Від четверга до суботи, 10–12 квітня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей, проте можливе посилення до несильних магнітних бур.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Дата публікації
Кількість переглядів
195
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