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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10—12 липня

Найближчим часом очікується низька сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 10, 11, 12 липня

Прогноз магнітних бур на 10, 11, 12 липня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10—12 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

З четверга, 10 липня, по суботу, 12 липня, очікується нормальна магнітосфера — магнітних заворушень і бур не буде.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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Дата публікації
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