Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10—12 липня

Прогноз магнітних бур на 10, 11, 12 липня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10—12 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

З четверга, 10 липня, по суботу, 12 липня, очікується нормальна магнітосфера — магнітних заворушень і бур не буде.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.