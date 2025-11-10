ТСН у соціальних мережах

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10-12 листопада

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Магнітна буря

Магнітна буря / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10-12 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексом - від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 10 листопада, у першій половині дня очікуються помірні магнітні хвилювання, які до кінця дня переростуть у сильну магнітну бурю, відчутну для метеозалежних людей. У вівторок і середу, 11 і 12 листопада, очікуються потужні магнітні бурі з К-індексом 6 (червоний рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж - тільки орієнтовні.

