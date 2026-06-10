Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індекс / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Із четверга до суботи, 11-13 червня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, у ці дні можливі магнітні хвилювання з К-індексом 3-4, що відповідає зеленому і жовтому рівням геомагнітної активності.

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Очікувані коливання магнітного поля Землі будуть слабкими і не досягнуть рівня магнітної бурі. Магнітосфера залишиться відносно стабільною, а серйозних сплесків сонячної активності не прогнозується.

Для більшості людей такі геомагнітні зміни пройдуть практично непомітно.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

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