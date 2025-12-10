Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 грудня

Які магнітні бурі будуть найближчим часом / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Після сильних магнітних бур і штормів, що вирували попередні кілька днів, очікується зниження сонячної активності, тож із четверга до суботи, 11-13 грудня, будуть лише незначні магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.